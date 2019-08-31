Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 1
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Nouri (Dk. 80 Akabueze), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert
STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Baran Eraslan
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Nouri (Dk. 80 Akabueze), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 64 Ali Aytemur), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 61 İbrahim Halil Çolak), Onur Ergün, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Yunus Emre Yalçın)
GOLLER: Dk. 36 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 72 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 90 5 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 71 Wellington (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Dk. 18 Emircan Altıntaş, Dk. 75 Fernandes (Ümraniyespor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 66 Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
DHA
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