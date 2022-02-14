Ümraniyespor 2–1 Adanaspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakayı 2-1 kazandı.
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 62 Oğuz Gürbulak), Serkan Göksu (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 62 Emre Nefiz), Camara (Dk. 29 Del Valle), Bammou (Dk. 87 Mevlüt Erdinç)
Adanaspor: Karacic, Roche (Dk. 79 Donkor), Evren Korkmaz, Ulaş Zengin (Dk. 79 Cem Özdemir), Celil Yüksel, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Kadir Keleş, Bruns (Dk. 46 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 46 Ahmethan Köse), Tetteh
Goller: Dk. 17 Mrsic, Dk. 33 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 80 Tetteh (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Serkan Göksu, Dk. 85 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz