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Ümraniyespor 2–1 Adanaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakayı 2-1 kazandı.

Ümraniyespor 2–1 Adanaspor | Maç sonucu, özeti

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 62 Oğuz Gürbulak), Serkan Göksu (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 62 Emre Nefiz), Camara (Dk. 29 Del Valle), Bammou (Dk. 87 Mevlüt Erdinç)

Adanaspor: Karacic, Roche (Dk. 79 Donkor), Evren Korkmaz, Ulaş Zengin (Dk. 79 Cem Özdemir), Celil Yüksel, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Kadir Keleş, Bruns (Dk. 46 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 46 Ahmethan Köse), Tetteh

Goller: Dk. 17 Mrsic, Dk. 33 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 80 Tetteh (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Serkan Göksu, Dk. 85 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz

Bölge Gündem Editör Ekibi
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