Ümraniyespor 3–1 Samsunspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Yılport Samsunspor kaşrılaştı. Ev sahibi ekip, maçın 38. dakikasından itibaren 10 kişi mücadele eden rakibini 3-1 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Hüseyin Aylak, Nurettin Dinçer Demir
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 66 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 72 Serkan Göksü), Onur Ayık (Dk. 66 Atakan Üner), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 72 Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 84 Emre Nefiz), Bammou
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift (Dk. 46 Cihan Kahraman), Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Yasin Öztekin (Dk. 69 Ngandu), Tallo (Dk. 41 Alp Tutar), Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Tomane
Goller: Dk. 45 Onur Ayık, Dk. 50 ve 80 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 71 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 38 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Ercan Coşkun, Dk. 37 Del Valle, Dk. 45 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 45 Ali Ülgen, Dk. 62 Cihan Kahraman, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)
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