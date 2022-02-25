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Ümraniyespor 3–1 Samsunspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Yılport Samsunspor kaşrılaştı. Ev sahibi ekip, maçın 38. dakikasından itibaren 10 kişi mücadele eden rakibini 3-1 mağlup etti.

Ümraniyespor 3–1 Samsunspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Hüseyin Aylak, Nurettin Dinçer Demir

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 66 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 72 Serkan Göksü), Onur Ayık (Dk. 66 Atakan Üner), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 72 Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 84 Emre Nefiz), Bammou

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift (Dk. 46 Cihan Kahraman), Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Yasin Öztekin (Dk. 69 Ngandu), Tallo (Dk. 41 Alp Tutar), Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Tomane

Goller: Dk. 45 Onur Ayık, Dk. 50 ve 80 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 71 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 38 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ercan Coşkun, Dk. 37 Del Valle, Dk. 45 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 45 Ali Ülgen, Dk. 62 Cihan Kahraman, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Ümraniyespor 3–1 Samsunspor | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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