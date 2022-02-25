Ümraniyespor 3–1 Samsunspor | Maç sonucu, özeti Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Yılport Samsunspor kaşrılaştı. Ev sahibi ekip, maçın 38. dakikasından itibaren 10 kişi mücadele eden rakibini 3-1 mağlup etti.

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