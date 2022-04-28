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Ümraniyespor 4-1 Balıkesirspor | Maç sonucu | Ümraniyespor, Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Balıkesirspor'u konuk eden Ümraniyespor rakibini 4-1 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ümraniyespor 4-1 Balıkesirspor | Maç sonucu | Ümraniyespor, Süper Lig'e yükseldi

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Tarık Güldal, Adem Şahan, Mahmut Gülle

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 58 Hasic), Oğuz Gürbulak (Dk. 69 Atalay Babacan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 79 Mustafa Can Karagöz), Del Valle (Dk. 58 Camara), Bammou (Dk. 69 Napoleoni)

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Ayberk Kaygısız, Alperen Erdinç (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Batuhan İşçiler, Güney Çelik Keleş (Dk. 73 Doğa İşeri), Berk Tosun, Sedat Dursun, Hüseyin Karabey, Hasan Can Bingül (Dk. 72 Anıl Taşdemir), Bilalli (Dk. 46 Halil Çolak), Bedirhan Kolkoparan (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu)

Goller: Dk. 3 Bammou, Dk. 24 ve 47 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 37 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 64 Berk Tosun (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Ayberk Kaygısız, Dk. 90+4 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor)

Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Ümraniyespor ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

SÜPER LİG'DEKİ İSTANBUL TAKIMLARININ SAYISI ARTTI

Böylece Süper Lig'e mücadele edecek takım sayısı 7'ye yükseldi.

  1.  Fenerbahçe
  2.  Beşiktaş
  3.  Galatasaray
  4.  Başakşehir
  5.  Karagümrük
  6.  Kasımpaşa
  7.  Ümraniyespor

(AA)

Ümraniyespor 4-1 Balıkesirspor | Maç sonucu | Ümraniyespor, Süper Lig'e yükseldi Ümraniyespor 4-1 Balıkesirspor | Maç sonucu | Ümraniyespor, Süper Lig'e yükseldi Ümraniyespor 4-1 Balıkesirspor | Maç sonucu | Ümraniyespor, Süper Lig'e yükseldi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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