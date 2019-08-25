Ümraniyespor: 4 - Giresunspor: 1

STAT: Ümraniye Belediye

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze (Dk. 46 Serkan Göksu), Nouri (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Bahadır Taşdelen (Dk. 59 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert

GİRESUNSPOR: Adriano, Mehmet Taş (Dk. 36 Alpay Koçaklı), Numan Çürüksu, Çağlar Birinci, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Foguinho (Dk. 46 Muhammet Reis), Bekir Yılmaz, Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 66 Özgür Can Özcan)

GOLLER: Dk. 2 Gökhan Süzen, Dk. 21, 73 Emircan Altıntaş, Dk. 63 Gimbert (Ümraniyespor), Dk. 70 Muhammet Reis (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Gökhan Süzen, Dk. 29 Alaaddin Okumuş, Dk. 63 Burak Öğür, Dk. 80 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 33 Mehmet Taş, Dk. 75 Ahmet İlhan Özek, Dk. 86 Numan Çürüksu (Giresunspor)

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Giresunspor'u 4-1 mağlup etti.

Bu arada Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

DHA