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Ümraniyespor Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT SPOR canlı yayın izle

TFF. 1.Lig'in 23.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler Ümraniyespor Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT SPOR canlı yayın izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.

Ümraniyespor Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT SPOR canlı yayın izle

TFF 1.Ligde futbol heyecanı 23.haftada hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda 22.haftayı Keçiörengücü galibiyeti ile kapatan Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Altay'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'u konuk edecek.

ÜMRANİYESPOR -ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Adana Demirspor 23 Şubat Salı günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında karşılaşacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak.  Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet Turan Timuroğlu olacak. 

Ümraniyespor- Adana Demirspor maçı TRT Spor ve BeİN Max 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

ÜMRANİYESPOR -ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANL İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Tayfun Altuntaş
Editör
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