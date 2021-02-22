AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması!YKS örnek sorular 2021 | YKS çıkmış sorular ÖSYMAÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2021? AÖL yeni kayıt tarihleri ne zaman 2021?Lise birinci dönem notları nasıl verilecek 2021?Merkez Bankasının döviz rezervi ne kadar 2021 ? Dolar rezervi ne kadar ?AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Koronavirüs Victoria Beckham'ı da vurdu!Zül Saymak nedir, ne demek? Zül Saymak TDK anlamı!Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sınavlar ertelenecek mi 2021? Lise sınavları iptal mi 2021?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ümraniyespor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF. 1.Lig'in 23.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Peki Ümraniyespor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligde futbol heyecanı 23.haftada hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda 22.haftayı Keçiörengücü galibiyeti ile kapatan Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Altay'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'u konuk edecek.

ÜMRANİYESPOR -ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Adana Demirspor 23 Şubat Salı günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında karşılaşacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak.  Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet Turan Timuroğlu olacak. 

Ümraniyespor- Adana Demirspor maçı TRT Spor ve BeİN Max 1'den canlı olarak yayınlanacak.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT