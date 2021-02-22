Ümraniyespor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligde futbol heyecanı 23.haftada hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda 22.haftayı Keçiörengücü galibiyeti ile kapatan Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Altay'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'u konuk edecek.

ÜMRANİYESPOR -ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Adana Demirspor 23 Şubat Salı günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında karşılaşacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet Turan Timuroğlu olacak.

Ümraniyespor- Adana Demirspor maçı TRT Spor ve BeİN Max 1'den canlı olarak yayınlanacak.