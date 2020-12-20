TFF 1. Lig'de, 15. hafta maçları devam ediyor. Ligde oynanacak olan Ümraniyespor-Adanaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde, evinde 6 maçtır kazanamayan Ümraniyespor, Adanaspor'a karşı galibiyet arayacak. Adanaspor, 10 maçta 12 puan toplayarak 16. sırada yer alıyor. Ümraniyespor ise 14 maçta 14 puan alarak 13. sırada bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1. Lig'de oynanacak olan Ümraniyespor-Adanaspor maçı, bugün saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz oynanacak olan mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını Utku Tunavelioğlu ve Emrah Ünal üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT kanalları üzerinden şifresiz olarak yayınlanıyor. Ümraniyespor-Adanaspor maçı da bugün saat 13.30'da TRT Spor kanalından izlenebilir.