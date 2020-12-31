Ümraniyespor-Akhisarspor canlı izle

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Ümraniyespor ile Akhisarspor maçı oynanacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Akhisarspor deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Ümraniyespor, bu sezon çıktığı 16 maçta, 17 puan toplayarak 11. sırada yer aldı. Akhisarspor ise 15 maçta, 13 puan toplayarak 16. sırada bulunuyor. Peki, Ümraniyespor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor-Akhisarspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Furkan Ürün üstlenecek.

ÜMRANİYESPOR- AKHİSARSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ümraniyespor ilk 11'i: Ahmet, Alaaddin, Alim, Glumac, Ercan, Serkan, Batuhan, Zivkovic, Okan, Gökhan, Camara

Akhisarspor: Lukac, Alperen, Doğukan, Musa, Vrsajevic, Taha, Göksu, Onurcan, Çekdar, Ali Kaan, Hadzic

ÜMRANİYESPOR - AKHİSARSPOR CANI İZLE

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebiliyor. Ümraniyespor-Akhisarspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından izlenebilecek.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.