Burcu Biricik: "Estetik demeyelim de küçük botokslarım var"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde konuştuSon dakika... Somali'de Türk işçilerin olduğu şantiyeye intihar saldırısı: 1 Türk hayatını kaybettiÇılgın sayısal loto sonuçları 2 Ocak 2021 CumartesiÜmraniyespor-Akhisarspor canlı izleAnkara Keçiörengücü - Bursaspor canlı izleÖykü Karayel ve Can Bonomo çifti bebeklerine vereceği ismi açıkladılar!İstanbul'da dehşete düşüren olay! Dizi oyuncusu ormanlık alanda darp edildi, tecavüze uğradıVitrin mankeni kim? Sevgi Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Seni Çok Bekledim'den ilk fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ümraniyespor-Akhisarspor canlı izle

Ümraniyespor-Akhisarspor canlı izle

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor-Akhisarspor karşılaşıyor. Peki, Ümraniyespor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Ümraniyespor-Akhisarspor canlı izle

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Ümraniyespor ile Akhisarspor maçı oynanacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Akhisarspor deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Ümraniyespor, bu sezon çıktığı 16 maçta, 17 puan toplayarak 11. sırada yer aldı. Akhisarspor ise 15 maçta, 13 puan toplayarak 16. sırada bulunuyor. Peki, Ümraniyespor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor-Akhisarspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Furkan Ürün üstlenecek. 

ÜMRANİYESPOR- AKHİSARSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ümraniyespor ilk 11'i: Ahmet, Alaaddin, Alim, Glumac, Ercan, Serkan, Batuhan, Zivkovic, Okan, Gökhan, Camara

Akhisarspor: Lukac, Alperen, Doğukan, Musa, Vrsajevic, Taha, Göksu, Onurcan, Çekdar, Ali Kaan, Hadzic

ÜMRANİYESPOR - AKHİSARSPOR CANI İZLE

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebiliyor. Ümraniyespor-Akhisarspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından izlenebilecek. 

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT