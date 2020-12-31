TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Ümraniyespor ile Akhisarspor maçı oynanacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Akhisarspor deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Ümraniyespor, bu sezon çıktığı 16 maçta, 17 puan toplayarak 11. sırada yer aldı. Akhisarspor ise 15 maçta, 13 puan toplayarak 16. sırada bulunuyor. Peki, Ümraniyespor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor-Akhisarspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Furkan Ürün üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebiliyor. Ümraniyespor-Akhisarspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından izlenebilecek.