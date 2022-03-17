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Ümraniyespor – Altınordu maçı canlı izle | Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Ümraniyespor – Altınordu maçı canlı izle | Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ümraniyespor – Altınordu maçı canlı izle | Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Altınordu arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ümraniyespor – Altınordu maçı canlı izle | Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1. Lig’in 29.haftasındaki Ümraniyespor – Altınordu maçı 19 Mart 2022 Cumartesi saat  13.30'da  Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda başladı. Zorlu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetiyor. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Anıl Usta yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Özcan görev alıyor.

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE 

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU İLK 11

ÜMRANİYESPOR 

35. BURAK ÖĞÜR
2. AVDIJA VRSAJEVIC
5. ALİM ÖZTÜRK
8. SERKAN GÖKSU
10. YACINE BAMMOU
11. ONUR AYIK
20. OĞUZ GÜRBULAK
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
55. ERCAN COŞKUN

ALTINORDU 

1. ALİ EMRE YANAR
18. RIDVAN KOÇAK
88. YUSUF CAN ESENDEMİR
2. VOLKAN FINDIKLI
55. ERDİ DİKMEN
4. KUBİLAY AKTAŞ
9. AHMET İLHAN ÖZEK
25. KÜRŞAD SÜRMELİ
99. ANIL ARICIOĞLU
17. RECEP AYDIN
7. ŞEREF ÖZCAN

Bölge Gündem Editör Ekibi
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