Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Altınordu arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ümraniyespor – Altınordu maçı canlı izle | Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig’in 29.haftasındaki Ümraniyespor – Altınordu maçı 19 Mart 2022 Cumartesi saat 13.30'da Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda başladı. Zorlu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetiyor. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Anıl Usta yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Özcan görev alıyor.

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU İLK 11

ÜMRANİYESPOR

35. BURAK ÖĞÜR

2. AVDIJA VRSAJEVIC

5. ALİM ÖZTÜRK

8. SERKAN GÖKSU

10. YACINE BAMMOU

11. ONUR AYIK

20. OĞUZ GÜRBULAK

28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

41. KARTAL KAYRA YILMAZ

44. TOMISLAV GLUMAC

55. ERCAN COŞKUN

ALTINORDU

1. ALİ EMRE YANAR

18. RIDVAN KOÇAK

88. YUSUF CAN ESENDEMİR

2. VOLKAN FINDIKLI

55. ERDİ DİKMEN

4. KUBİLAY AKTAŞ

9. AHMET İLHAN ÖZEK

25. KÜRŞAD SÜRMELİ

99. ANIL ARICIOĞLU

17. RECEP AYDIN

7. ŞEREF ÖZCAN