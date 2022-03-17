Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Altınordu karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ümraniyespor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor – Altınordu maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU MAÇI HAKEMİ KİM?

Ümraniyespor – Altınordu maçını hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Özcan görev alacak.