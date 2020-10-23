TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Cumartesi günü oynanacak olan Ümraniyespor ile Altınordu maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezon, ligde 6 maçın sonunda 12 puana ulaşan Altınordu, 4. sırada bulunuyor. Ümraniyespor ise çıktığı 6 maçın ardından 4 puanla 15. sırada yerini aldı. Bu ligde Ümraniyespor toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Ümraniyespor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrılmıştı. Peki, Ümraniyespor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Ümraniyespor ile Altınordu karşılaşacak. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Caner Ak yönetecek. Caner Ak'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Mert Bulut üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Ümraniyespor - Altınordu maçı da 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde 1-0 geriden geldiği derbi maçta Altay'ı 2-1 mağlup ederek 12 puanla 4'üncü sıraya yükselen Altınordu, yarın deplasmanda 4 puanı bulunan 15'inci basamaktaki Ümraniyespor'la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesini Caner Ak yönetecek.

İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Bu arada ilk maçını kazandıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı.