TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Haftanın ilk maçlarından birisi Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak. Geçtiğimiz yılda TFF 1. Lig'de, mücadele eden Ümraniyespor, bu sezon lige etkili başlayamadı. İstanbul ekibi, çıktığı 4 maçta 4 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Ankara Keçiörengücü ise ligde çıktığı 4 maçta 7 puan toplayarak 7. sırada yer aldı. Peki, Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

ÜMRANİYESPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak olan Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Emre Kargın tarafından yönetilecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Akkor ve Emir Eray Eyisoy üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi de Cumartesi saat 13.30'da TRT ekranlarından izlenebilecek.

ANKARA EKİBİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5. haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra ofansif atak çalışması yaptı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla son buldu. Futbolculardan sakatlığı devam eden Burak Aydın'ın idmana katılmadığı bildirildi.