Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
ÜMRANİYESPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç, 19 Nisan 2022 Salı günü Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetiyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Emir Eray Eyisoy yapıyor.
ÜMRANİYESPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
ÜMRANİYESPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ÜMRANİYESPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ÜMRANİYESPOR İLK 11
35. BURAK ÖĞÜR
5. ALİM ÖZTÜRK
8. SERKAN GÖKSU
10. YACINE BAMMOU
11. ONUR AYIK
39. ANTONIO MRSIC
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
2. AVDIJA VRSAJEVIC
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
55. ERCAN COŞKUN
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11
71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ
99. HÜSAMETTİN TUT
15. AYKUT ÇEVİKER
11. TAŞKIN ÇALIŞ
88. YAW ACKAH
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
90. EMEKA FRIDAY EZE