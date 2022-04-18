Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ÜMRANİYESPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç, 19 Nisan 2022 Salı günü Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetiyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Emir Eray Eyisoy yapıyor.

ÜMRANİYESPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

35. BURAK ÖĞÜR

5. ALİM ÖZTÜRK

8. SERKAN GÖKSU

10. YACINE BAMMOU

11. ONUR AYIK

39. ANTONIO MRSIC

28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

2. AVDIJA VRSAJEVIC

41. KARTAL KAYRA YILMAZ

44. TOMISLAV GLUMAC

55. ERCAN COŞKUN

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR

16. OGÜN BAYRAK

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ

99. HÜSAMETTİN TUT

15. AYKUT ÇEVİKER

11. TAŞKIN ÇALIŞ

88. YAW ACKAH

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

90. EMEKA FRIDAY EZE