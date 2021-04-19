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Ümraniyespor - Ankaraspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 31.haftasında Ümraniyespor ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler Ümraniyespor - Ankaraspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

Ümraniyespor - Ankaraspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de heyecan hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda ligin orta sıralarında yer alan Ümraniyespor ile Ankaraspor kozlarını paylaşıyor. 

ÜMRANİYESPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Ümraniyespor ile Ankaraspor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan takip edebilirsiniz. 

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Tomislav Glumac,  Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk,  Ercan Coşkun, Idrissa Camara, Yusuf Emre Gültekin, Honore Gomis, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Lanre Kehinde.

Ankaraspor: Tomas Mejias, Ercan Yazıcı , Mahmut Akan, Gökhan Akkan, Ali Ülgen, Darko Bodul, Samed Ali Kaya, , Barış Zeren, Erdem Çetinkaya, Marcus Pedersen.

Tayfun Altuntaş
Editör
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