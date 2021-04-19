Ümraniyespor - Ankaraspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Ligin 31.haftasında Ümraniyespor ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler Ümraniyespor - Ankaraspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.
TFF 1. Lig'de heyecan hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda ligin orta sıralarında yer alan Ümraniyespor ile Ankaraspor kozlarını paylaşıyor.
ÜMRANİYESPOR - ANKARASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Ümraniyespor ile Ankaraspor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan takip edebilirsiniz.
Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Tomislav Glumac, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Idrissa Camara, Yusuf Emre Gültekin, Honore Gomis, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Lanre Kehinde.
Ankaraspor: Tomas Mejias, Ercan Yazıcı , Mahmut Akan, Gökhan Akkan, Ali Ülgen, Darko Bodul, Samed Ali Kaya, , Barış Zeren, Erdem Çetinkaya, Marcus Pedersen.