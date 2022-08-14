Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 2. Hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Antalyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ümraniyespor - Antalyaspor maçı canlı izle | Ümraniyespor - Antalyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ÜMRANİYESPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 2.haftasındaki Ümraniyespor- Antalyaspor maçı 14 Ağustos 2022 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.15'de başlayan maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Altan yapıyor.

ÜMRANİYESPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraniyespor- Antalyaspor, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ