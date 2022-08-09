Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 2. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Ümraniyespor– Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÜMRANİYESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 2.haftasındaki Ümraniyespor- Antalyaspor maçı 14 Ağustos 2022 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.15'de başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.