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Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 27.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor - Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı kaşıya gelecek. Bu kapsamda maçı izlemek isteyen futbolseverler Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.

Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de kritik haftalara girilirken heyecan da git gide artıyor. Bu kapsamda  Bereket Sigorta Ümraniyespor  evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edecek. 

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Balıkesirspor arasında oynanacak olan maç Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda 20 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2'den şifreli,  TRT Avaz'dan ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Utku Tunavelioğlu ve Kemal Elmas yapacak.

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT AVAZ CANLI İZLE

Ümraniyespor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maçı TRT Avaz'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. 

TRT Avaz kanalını izlemek için tıklayınız.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Tomislav Glumac , Ercan Coşkun ,Serkan Göksu, Atakan Üner, Emre Gültekin, Kartal Yılmaz , Kevin Mayi, Idrissa Camara.    

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun , Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Mert Örnek , Hasan Özkan, Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş, Cumali Bişi , Antonio Mrsic ,Arb Manaj.

Tayfun Altuntaş
Editör
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