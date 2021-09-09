TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayan TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Ümraniyespor ile Bandırmaspor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı canlı izle linki | TRT Türk canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkan Çetin olacak.

Ümraniyespor - Bandırmaspor karşılaşması TRT TÜRK ve Beinsports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ