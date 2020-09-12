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  3. Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda saat kaçta ?

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda saat kaçta ?

TFF 1. Lig’te 1. Hafta oynanacak olan Ümraniyespor - Bandırmaspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Ümraniyespor - Bandırmaspor maçını canlı yayın izleyerek maçın tüm heyecanının haberimizden takip edebilirsiniz.

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda saat kaçta ?

TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanı dün akşam oynanan Menemenspor Altınordu maçı ile başlamış ve  kanuk takım sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılmıştı. TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan  Ümraniyespor - Bandırmaspor mücadelesi ile devam ediyor.  Ümraniyespor – Bandırmaspor karşılaşması futbolseverlerce TRT Spor ekranlarından canlı yayın şifresiz olarak izlenebilecek.

ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇI BAŞLAMA SAATİ

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Ümraniyespor – Bandırmaspor maçı 12.09.2020  Cumartesi günü saat  16:30 itibari ile başlayacaktır.

ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN

TRT SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Ümraniyespor – Bandırmaspor maçını aşağıda yer alan kanallardan canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT Spor HD ,

Digiturk 86,

Turkcell TV+ 70,

Vodafone TV 70,

Kablo TV 97,

Tivibu 85,

Fil Box 74,

D-Smart 86,

Şifresiz 4A,

ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

SARPER BARIŞ SAKA (Hakem)

SEYFETTİN ÜNAL (1. Yardımcı Hakem)

ALİ TUNA (2. Yardımcı Hakem)

ERHAN KUTLU (Dördüncü Hakem)

ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇININ GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLERİ

KEMAL ÇAKMAK(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

TFF 1. LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ

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Ümraniyespor Futbol Kulübü maçlarını ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR Stadyumunda oynamakta olup kulüp başkanlığı görevi TARIK AKSAR tarafından yürütülmektedir.

ÜMRANİYESPOR’UN MAÇLARINI OYNADIĞI ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR STADYUMUNUN GENEL BİLGİLERİ

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Seyirci Kapasitesi : 3513 kişi

Oyun alan ölçüsü :  68 * 105

Zemin Türü:  ÇİM

Işıklandırma: YOK

Koltuklandırma: Tümü Koltuklu

Engelli tribünü: VAR

Kapalı devre kapalı kamera sistemi: VAR

ÜMRANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kulüp Kodu : 000232

Adres : KÜÇÜKSU CAD. HEKİMBAŞI MAH. ÜMRANİYE SOS. SPOR T. ÜMRANİYE Şehir : İSTANBUL

Bölge : İST./MARMARA

Telefon : (0216)6302008

Bağcılarspor Futbol Kulübü Başkanı : TARIK AKSAR 

ÜMRANİYESPOR KISA TARİHÇESİ

1938 yılında kurulan Ümraniyespor futbol takımı 2009-2010 sezonunda Süper Amatör Lig’de, 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yaşadı. 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig’de boy gösterme şansı yakaladı. 2015-2016 sezonunda ise 1. Lig’e yükseldi.

66 sezon amatör liglerde, 10 sezon 3. Lig'de, 2 sezon 2. Lig'de mücadele verdi. Ümraniyespor  2015-2016 sezonundan itibaren 1. Lig'de yer almaktadır.

Ümraniyespor’un en çok gol atan futbolcusu Özet Kutlu, en çok forma giyen sporcusu halen takım takım kaptanı olan Bahadır Taşdelen'dir.

ÜMRANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )

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AHMET EYÜP TÜRKASLAN

 ALAADDİN OKUMUŞ

 ALİ HAN TUNÇER

 ALİM ÖZTÜRK

 ANTE ZIVKOVIC

 CENK DOĞAN

 EMİRHAN ÇALIŞKAN

 ENES SOY

 ERCAN COŞKUN

 GÖKHAN SÜZEN

 HAMZA HACIOĞLU

 HASAN BATUHAN ARTARSLAN

 HONORE GOMIS

 HÜSEYİN ÇOLAK

 MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ (Kiralık geldiği takım: GÖZTEPE A.Ş. )

 MOUSSA SOW

 MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN

 MUSTAFA ESER

 MUSTAFA MURAT USLU

 OKAN DERİCİ

 ORKUN ÖZDEMİR

 SERKAN GÖKSU

 TOMISLAV GLUMAC

 ULRICH KEVIN SELOM MAYI

 VASCO HERCULANO SALGADO DA CUNHA MANGO FERNANDES

 YUNUS EMRE GEDİK

 YUNUS EMRE MERTOĞLU

 YUSUF EMRE GÜLTEKİN

BANDIRMASPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )

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ALİ SERÇEK

 BENHUR KESER

 BERAT SATILMIŞ

 BORA ONAY ERGİN

 DOĞAN CAN DAVAS

 EMIR HALILOVIC

 ERKAN TAŞKIRAN

 FERHAN EVREN (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. )

 FEYYAZ BELEN

 FIRAT ARIKAN

 GÖKAY GÜNEY (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. )

 GÖKHAN DEĞİRMENCİ

 GÖRKEM KIRAN

 GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

 HAKAN BİLGİÇ

 HÜSEYİN ARABACIOĞLU

 HÜSEYİN BAK

 MEHMET YİĞİT

 MERT ALİ ATAKULU

 MICKAEL FRANCK POTE

 ONUR AKBAY

 SAMET KATANALP

 SELÇUK ALİBAZ

 SERKAN YAVUZ

 SİNAN AKAYDİN

 YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

 ZÜLKÜF ÖZER



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