Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda saat kaçta ?

TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanı dün akşam oynanan Menemenspor Altınordu maçı ile başlamış ve kanuk takım sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılmıştı. TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan Ümraniyespor - Bandırmaspor mücadelesi ile devam ediyor. Ümraniyespor – Bandırmaspor karşılaşması futbolseverlerce TRT Spor ekranlarından canlı yayın şifresiz olarak izlenebilecek.

ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇI BAŞLAMA SAATİ

Ümraniyespor – Bandırmaspor maçı 12.09.2020 Cumartesi günü saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.

TRT SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Ümraniyespor – Bandırmaspor maçını aşağıda yer alan kanallardan canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT Spor HD ,

Digiturk 86,

Turkcell TV+ 70,

Vodafone TV 70,

Kablo TV 97,

Tivibu 85,

Fil Box 74,

D-Smart 86,

Şifresiz 4A,

ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

SARPER BARIŞ SAKA (Hakem)

SEYFETTİN ÜNAL (1. Yardımcı Hakem)

ALİ TUNA (2. Yardımcı Hakem)

ERHAN KUTLU (Dördüncü Hakem)

ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇININ GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLERİ

KEMAL ÇAKMAK(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

TFF 1. LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ

Ümraniyespor Futbol Kulübü maçlarını ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR Stadyumunda oynamakta olup kulüp başkanlığı görevi TARIK AKSAR tarafından yürütülmektedir.

ÜMRANİYESPOR’UN MAÇLARINI OYNADIĞI ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR STADYUMUNUN GENEL BİLGİLERİ

Seyirci Kapasitesi : 3513 kişi

Oyun alan ölçüsü : 68 * 105

Zemin Türü: ÇİM

Işıklandırma: YOK

Koltuklandırma: Tümü Koltuklu

Engelli tribünü: VAR

Kapalı devre kapalı kamera sistemi: VAR

ÜMRANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kulüp Kodu : 000232

Adres : KÜÇÜKSU CAD. HEKİMBAŞI MAH. ÜMRANİYE SOS. SPOR T. ÜMRANİYE Şehir : İSTANBUL

Bölge : İST./MARMARA

Telefon : (0216)6302008

Bağcılarspor Futbol Kulübü Başkanı : TARIK AKSAR

ÜMRANİYESPOR KISA TARİHÇESİ

1938 yılında kurulan Ümraniyespor futbol takımı 2009-2010 sezonunda Süper Amatör Lig’de, 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yaşadı. 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig’de boy gösterme şansı yakaladı. 2015-2016 sezonunda ise 1. Lig’e yükseldi.

66 sezon amatör liglerde, 10 sezon 3. Lig'de, 2 sezon 2. Lig'de mücadele verdi. Ümraniyespor 2015-2016 sezonundan itibaren 1. Lig'de yer almaktadır.

Ümraniyespor’un en çok gol atan futbolcusu Özet Kutlu, en çok forma giyen sporcusu halen takım takım kaptanı olan Bahadır Taşdelen'dir.

ÜMRANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )

AHMET EYÜP TÜRKASLAN

ALAADDİN OKUMUŞ

ALİ HAN TUNÇER

ALİM ÖZTÜRK

ANTE ZIVKOVIC

CENK DOĞAN

EMİRHAN ÇALIŞKAN

ENES SOY

ERCAN COŞKUN

GÖKHAN SÜZEN

HAMZA HACIOĞLU

HASAN BATUHAN ARTARSLAN

HONORE GOMIS

HÜSEYİN ÇOLAK

MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ (Kiralık geldiği takım: GÖZTEPE A.Ş. )

MOUSSA SOW

MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN

MUSTAFA ESER

MUSTAFA MURAT USLU

OKAN DERİCİ

ORKUN ÖZDEMİR

SERKAN GÖKSU

TOMISLAV GLUMAC

ULRICH KEVIN SELOM MAYI

VASCO HERCULANO SALGADO DA CUNHA MANGO FERNANDES

YUNUS EMRE GEDİK

YUNUS EMRE MERTOĞLU

YUSUF EMRE GÜLTEKİN

BANDIRMASPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )

ALİ SERÇEK

BENHUR KESER

BERAT SATILMIŞ

BORA ONAY ERGİN

DOĞAN CAN DAVAS

EMIR HALILOVIC

ERKAN TAŞKIRAN

FERHAN EVREN (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. )

FEYYAZ BELEN

FIRAT ARIKAN

GÖKAY GÜNEY (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. )

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

GÖRKEM KIRAN

GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

HAKAN BİLGİÇ

HÜSEYİN ARABACIOĞLU

HÜSEYİN BAK

MEHMET YİĞİT

MERT ALİ ATAKULU

MICKAEL FRANCK POTE

ONUR AKBAY

SAMET KATANALP

SELÇUK ALİBAZ

SERKAN YAVUZ

SİNAN AKAYDİN

YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

ZÜLKÜF ÖZER