Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda saat kaçta ?
TFF 1. Lig’te 1. Hafta oynanacak olan Ümraniyespor - Bandırmaspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Ümraniyespor - Bandırmaspor maçını canlı yayın izleyerek maçın tüm heyecanının haberimizden takip edebilirsiniz.
TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanı dün akşam oynanan Menemenspor Altınordu maçı ile başlamış ve kanuk takım sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılmıştı. TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan Ümraniyespor - Bandırmaspor mücadelesi ile devam ediyor. Ümraniyespor – Bandırmaspor karşılaşması futbolseverlerce TRT Spor ekranlarından canlı yayın şifresiz olarak izlenebilecek.
ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇI BAŞLAMA SAATİ
Ümraniyespor – Bandırmaspor maçı 12.09.2020 Cumartesi günü saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.
ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN
TRT SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Ümraniyespor – Bandırmaspor maçını aşağıda yer alan kanallardan canlı olarak takip edebilirsiniz.
TRT Spor HD ,
Digiturk 86,
Turkcell TV+ 70,
Vodafone TV 70,
Kablo TV 97,
Tivibu 85,
Fil Box 74,
D-Smart 86,
Şifresiz 4A,
ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ
SARPER BARIŞ SAKA (Hakem)
SEYFETTİN ÜNAL (1. Yardımcı Hakem)
ALİ TUNA (2. Yardımcı Hakem)
ERHAN KUTLU (Dördüncü Hakem)
ÜMRANİYESPOR – BANDIRMASPOR MAÇININ GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLERİ
KEMAL ÇAKMAK(Gözlemci)
BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)
MEHMET YAVUZ(Temsilci)
SERKAN ATALAY(Temsilci)
TFF 1. LİG 1.HAFTA FİKSTÜRÜ
Ümraniyespor Futbol Kulübü maçlarını ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR Stadyumunda oynamakta olup kulüp başkanlığı görevi TARIK AKSAR tarafından yürütülmektedir.
ÜMRANİYESPOR’UN MAÇLARINI OYNADIĞI ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR STADYUMUNUN GENEL BİLGİLERİ
Seyirci Kapasitesi : 3513 kişi
Oyun alan ölçüsü : 68 * 105
Zemin Türü: ÇİM
Işıklandırma: YOK
Koltuklandırma: Tümü Koltuklu
Engelli tribünü: VAR
Kapalı devre kapalı kamera sistemi: VAR
ÜMRANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kulüp Kodu : 000232
Adres : KÜÇÜKSU CAD. HEKİMBAŞI MAH. ÜMRANİYE SOS. SPOR T. ÜMRANİYE Şehir : İSTANBUL
Bölge : İST./MARMARA
Telefon : (0216)6302008
Bağcılarspor Futbol Kulübü Başkanı : TARIK AKSAR
ÜMRANİYESPOR KISA TARİHÇESİ
1938 yılında kurulan Ümraniyespor futbol takımı 2009-2010 sezonunda Süper Amatör Lig’de, 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yaşadı. 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig’de boy gösterme şansı yakaladı. 2015-2016 sezonunda ise 1. Lig’e yükseldi.
66 sezon amatör liglerde, 10 sezon 3. Lig'de, 2 sezon 2. Lig'de mücadele verdi. Ümraniyespor 2015-2016 sezonundan itibaren 1. Lig'de yer almaktadır.
Ümraniyespor’un en çok gol atan futbolcusu Özet Kutlu, en çok forma giyen sporcusu halen takım takım kaptanı olan Bahadır Taşdelen'dir.
ÜMRANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )
AHMET EYÜP TÜRKASLAN
ALAADDİN OKUMUŞ
ALİ HAN TUNÇER
ALİM ÖZTÜRK
ANTE ZIVKOVIC
CENK DOĞAN
EMİRHAN ÇALIŞKAN
ENES SOY
ERCAN COŞKUN
GÖKHAN SÜZEN
HAMZA HACIOĞLU
HASAN BATUHAN ARTARSLAN
HONORE GOMIS
HÜSEYİN ÇOLAK
MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ (Kiralık geldiği takım: GÖZTEPE A.Ş. )
MOUSSA SOW
MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN
MUSTAFA ESER
MUSTAFA MURAT USLU
OKAN DERİCİ
ORKUN ÖZDEMİR
SERKAN GÖKSU
TOMISLAV GLUMAC
ULRICH KEVIN SELOM MAYI
VASCO HERCULANO SALGADO DA CUNHA MANGO FERNANDES
YUNUS EMRE GEDİK
YUNUS EMRE MERTOĞLU
YUSUF EMRE GÜLTEKİN
BANDIRMASPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )
ALİ SERÇEK
BENHUR KESER
BERAT SATILMIŞ
BORA ONAY ERGİN
DOĞAN CAN DAVAS
EMIR HALILOVIC
ERKAN TAŞKIRAN
FERHAN EVREN (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. )
FEYYAZ BELEN
FIRAT ARIKAN
GÖKAY GÜNEY (Kiralık geldiği takım: GALATASARAY A.Ş. )
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
GÖRKEM KIRAN
GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
HAKAN BİLGİÇ
HÜSEYİN ARABACIOĞLU
HÜSEYİN BAK
MEHMET YİĞİT
MERT ALİ ATAKULU
MICKAEL FRANCK POTE
ONUR AKBAY
SAMET KATANALP
SELÇUK ALİBAZ
SERKAN YAVUZ
SİNAN AKAYDİN
YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
ZÜLKÜF ÖZER