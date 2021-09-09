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Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de verilen Milli aranın ardından heyecan dördüncü hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplar haberimizde...

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Ümraniyespor ile Bandırmaspor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Bandırmaspor karşılaşması TRT Avaz ve Beinsports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.  TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkan Çetin olacak.

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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