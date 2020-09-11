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Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, lige tekrar yükselen Bandırmaspor'u konuk edecek. Peki Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte detaylar...

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Koronavirüs salgınının gölgesinde futbol heyecanı yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, lige tekrar yükselen Bandırmaspor'u konuk ederek lige başlıyor. İki takımda lige iyi başlamak için kritik mücadeleye önem veriyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler de Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman?  Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? sorularının cevaplarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

ÜMRANİYESPOR- BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor - Bandırmaspor'u karşı karşıya getirecek olan maç 12 Eylül(Cumartesi) saat 16.30'da  oynanacak.  Mücadele Ümraniye Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin baş hakemi Sarper Barış Saka olacak. Saka'nın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erhan Kutlu olacak.

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ

TFF 1. Lig'in geçtiğimiz sezonki yayıncı kuruluşu BeinSports'tu. Ancak bu yıl TFF 1. Lig maçlarının TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı açıklanmıştı.  TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT’de.  TFF 1. Lig’in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında!" denilmişti. Maçın TRT'nin hangi kanalında yayınlanacağı belli olmadı.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında 2015 yılından itibaren oynanan müsabakalarda Ümraniyespor 1 kez, Bandırmaspor ise sahadan 2 kez galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bir maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

TFF 1. Lig'de Cumartesi günü oynanacak diğer maçlar şöyle:

Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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