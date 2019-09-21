Ümraniyespor Boluspor maçı hangi kanalda | Ümraniyespor Boluspor maçı canlı izleme linki

İki takım Ümraniyespor Boluspor maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 5. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Ümraniyespor Boluspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Ümraniyespor Boluspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Ümraniyespor Boluspor maçı hangi kanalda

TFF 1. Lig'in lideri Ümraniyespor, 5 hafta mücadelesinde Boluspor'u konuk ediyor.

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'te başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ümraniyespor Boluspor maçı canlı izleme linki

Sezona üçte üç yaparak başlayan ancak dördüncü haftada Balıkesirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Ümraniyespor, ligde oynadığı dört maçta üç mağlubiyet ve bir beraberlik alan Boluspor'u konuk edecek.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları ev sahibi ekipler kazanmıştı.