TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de kesilmiyor. 13. hafta maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. 13. hafta oynanacak olan Ümraniyespor - Boluspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Ümraniyespor evinde 5 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Boluspor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Peki, Ümraniyespor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Ümraniyespor - Boluspor mücadelesi, 10 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da futbolseverler ile buluşacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini hakem, Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutluhan Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Serdar Diyadin üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Ümraniyespor - Boluspor maçı da Perşembe günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.