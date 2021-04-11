Ümraniyespor - Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de heyecan oynanan 29.hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. 28 haftada 40 puan toplayan Bursaspor ile 38 puanı bulunan Ümraniyespor'un evinde Bursaspor'yı ağırlayacak.

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Bursaspor arasında oynanacak olan maç 11 Nisan Pazar günü oynanacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak olan maç 16.00 başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor HD'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Hedefsiz kalan iki takımın mücadelesini tecrübeli hakem Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan'ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Emrah Ünal yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Ahmet Terece üstlenecek.

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Ümraniyespor ile Bursaspor maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.