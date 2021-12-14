TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Bursaspor takımları karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Ümraniyespor - Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ümraniyespor - Bursaspor maçı 16 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Ümraniyespor - Bursaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraniyespor - Bursaspor maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor'u izlemek için Ümraniyespor - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.