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Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 17. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Bursaspor karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Bursaspor takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Bursaspor maçı 16 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Bursaspor maçı TRT Sport'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ümraniyespor - Bursaspor maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Gürcan Hasova görev alacak.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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