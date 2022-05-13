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Ümraniyespor - Denizlispor maçı canlı izle | Ümraniyespor - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Ümraniyespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ümraniyespor - Denizlispor maçı canlı izle | Ümraniyespor - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ümraniyespor - Denizlispor maçı canlı izle | Ümraniyespor - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Denizlispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ümraniyespor - Denizlispor maçı canlı izle | Ümraniyespor - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Ümraniyespor- Denizlispor maçı 14 Mayıs  2022 Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan  hakem Ali Palabıyık yönetecek yönetiyor. Palabıyık'ın  yardımcılıklarını Serkan Olguncan  ve Ceyhun Sesigüzel yapıyor.

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE 

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten  şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

13. ORKUN ÖZDEMİR
44. TOMISLAV GLUMAC
4. MUSTAFA ESER
17. EMRE NEFİZ
14. FATİH YİĞİT ŞANLİTÜRK
19. AJDIN HASIC
20. OĞUZ GÜRBULAK
22. HÜSEYİN ATAKAN ÜNER
30. ATALAY BABACAN
10. YACINE BAMMOU
97. FARUK CAN GENÇ

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER
2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES
15. OĞUZ YILMAZ
19. ERDAL AKDARI
21. ISMAİL AİSSATİ
22. LEO SCHWECHLEN
29. İLHAN DEPE
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
26. GÖKHAN SÜZEN
14. BEKİR TURAÇ BÖKE
10. ÖZER ÖZDEMİR

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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