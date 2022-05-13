Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Denizlispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ümraniyespor - Denizlispor maçı canlı izle | Ümraniyespor - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Ümraniyespor- Denizlispor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan hakem Ali Palabıyık yönetecek yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapıyor.

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

13. ORKUN ÖZDEMİR

44. TOMISLAV GLUMAC

4. MUSTAFA ESER

17. EMRE NEFİZ

14. FATİH YİĞİT ŞANLİTÜRK

19. AJDIN HASIC

20. OĞUZ GÜRBULAK

22. HÜSEYİN ATAKAN ÜNER

30. ATALAY BABACAN

10. YACINE BAMMOU

97. FARUK CAN GENÇ

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER

2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES

15. OĞUZ YILMAZ

19. ERDAL AKDARI

21. ISMAİL AİSSATİ

22. LEO SCHWECHLEN

29. İLHAN DEPE

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

26. GÖKHAN SÜZEN

14. BEKİR TURAÇ BÖKE

10. ÖZER ÖZDEMİR