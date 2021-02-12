Ümraniyespor-Eskişehirspor maçı canlı izle |TRT AVAZ canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Ümraniyespor ile Eskişehirspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 24 puanla 12. sırada bulunan Ümraniyespor, orta sıralardan uzaklaşarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Eskişehirspor ise 4 puanla 18. sırada bulunuyor ve bu sezon alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılan takımlar arasında yer alıyor. Peki, Ümraniyespor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor-Eskişehirspor karşılaşması, 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Bu ligde Ümraniyespor evinde 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Eskişehirspor deplasmanda 9 maçtır kazanamıyor, toplamda 20 maçtır kazanamıyor.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Ümraniyespor-Eskişehirspor maçı da cumartesi günü saat 13.30'da TRT Avaz'dan naklen izlenebilecek.

ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Okan, Kartal Kayra, Muammer Denizcan, Akabueze, Hüseyin Atakan, Sow.

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit, Emir, Mevlüt, Buğra,Sezgin, Furkan, Erdal, Mehmet, Tolga, Berkay, Kaan Gül.

ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI

Ümraniyespor ile Eskişehir arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT AVAZ'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.