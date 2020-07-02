Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 31.hafta maçında Ümraniyespor - Eskişehirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı 2 Temmuz 17:30'da başlayacak. Karşılaşma, Ümraniye Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Emrah Ünal üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı 2 Temmuz saat 17:30'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Burak Öğür, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Nouri, Serkan Göksü, Muhammed Gönülaçar, Bentley, Hasic, Gimbert

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Çoşkun, Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, Hasan Ulaş, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mete Demir, İbrahim Halil