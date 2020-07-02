Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak olan maçta Eskişehirspor deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...
Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 31.hafta maçında Ümraniyespor - Eskişehirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....
ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı 2 Temmuz 17:30'da başlayacak. Karşılaşma, Ümraniye Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Emrah Ünal üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı 2 Temmuz saat 17:30'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ümraniyespor: Burak Öğür, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Nouri, Serkan Göksü, Muhammed Gönülaçar, Bentley, Hasic, Gimbert
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Çoşkun, Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, Hasan Ulaş, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mete Demir, İbrahim Halil
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