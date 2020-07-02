İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak olan maçta Eskişehirspor deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 31.hafta maçında Ümraniyespor -  Eskişehirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı 2 Temmuz 17:30'da başlayacak. Karşılaşma, Ümraniye Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Emrah Ünal üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı 2 Temmuz saat 17:30'da  beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Burak Öğür, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Nouri, Serkan Göksü, Muhammed Gönülaçar, Bentley, Hasic, Gimbert

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Çoşkun, Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, Hasan Ulaş, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mete Demir, İbrahim Halil

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT