Ümraniyespor - Eyüpspor maçı canlı izle | | TRT Avaz canlı yayın izle linki
Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar için Ümraniyespor - Eyüpspor maçı canlı izle | | TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Eyüpspor takımları kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler için Ümraniyespor - Eyüpspor maçı canlı izle | | TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
ÜMRANİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Ümraniyespor - Eyüpspor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Bu maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ogün Kamacı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yakup Özhan olacak.
Ümraniyespor - Eyüpspor maçı TRT Avaz ve Bein Max 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.
TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ÜMRANİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ