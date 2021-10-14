TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Eyüpspor takımları kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler için Ümraniyespor - Eyüpspor maçı canlı izle | | TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

ÜMRANİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraniyespor - Eyüpspor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ogün Kamacı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yakup Özhan olacak.

Ümraniyespor - Eyüpspor maçı TRT Avaz ve Bein Max 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ