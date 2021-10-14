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Ümraniyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Ümraniyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Ümraniyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Ümraniyespor  ile Eyüpspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Ümraniyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÜMRANİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Eyüpspor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Eyüpspor maçı TRT Avaz ve Bein Max 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ogün Kamacı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yakup Özhan olacak.

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