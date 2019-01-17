Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçtan notlar...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye kupasında son16 tur iilk maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sonuçla sonuçlandı. İkinci yarının başında Fenerbahçe'de Elif Elmas kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Maçın tek golünü karşılaşmanın 82 dakikasında Yasir atarak Ümraniyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra maçda başka gol olmayınca Fenerbahçe ligdeki kötü sonuçlarına Ziraat Türkiye kupasında bir yenisini daha ekleyerek taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

Bu turun rövanş maçı 24 Ocak'ta Ülker Stadı'nda oynanacak

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ümraniyespor 1 - 0 Fenerbahçe

Ümraniyespor ile Fenerbahçe Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda çeyrek final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'de Slimani yaptığı faul sonrası 23. dakikada sarı kart gören isim oldu. 27. dakikada Slimani topu ağlara gönderdi ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti. 30. dakikada Dirar'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 39. dakikada Fenerbahçe art arda 2 pozisyonda Valbuena ile gole çok yaklaştı fakat Ümraniyespor kalecisi Burak yaptığı kurtarışlarla golü önledi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 48. dakikada Eljif Elmas VAR incelemesi sonrasında rakibine yaptığı faul yüzünden kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ümraniyespor Yasir'in şutuna Skrtel müdahalede bulundu. Skrtel'e çarpan top ağlara gitti ve Ümraniyespor maçta 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında kontra atakla gelen Ümraniyespor Emircan ile golü buldu ancak VAR incelemesinde atağın başlangıcında faul tespit edildi ve gol iptal edildi. Karşılaşma Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Ümraniyespor'un ilk 11'i

Burak, Appindangoye, Alaaddin, Merthan, Yasir, Timur, Vasilogiannis, Bahadır, Emircan, Serkan, Leandrinho

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Sadık, İsmail Köybaşı, Jailson, Elif Elmas, Dirar, Benzia, Valbuena; Slimani

MAÇTAN NOTLAR

- Sadık Çiftpınar, ilk resmi maçına çıktı

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynanan hazırlık mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti.

- Volkan ve Dirar, yaklaşık 5 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi.

Her iki oyuncu da Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos'ta oynanan Göztepe maçının ardından Fenerbahçe formasına hasret kalmıştı.

Öte yandan Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında Nabil Dirar'ı sağ açıkta görevlendirdi.

- Harun'a sakatlık engeli

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti.

Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu.

Fenerbahçe'de Harun'un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı.

Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de Ümraniyespor maçının kadrosunda bulunmadı.

- Başkan Ali Koç tribünde

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Ali Koç, karşılaşmayı kulüp başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile izledi.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk mücadelesinde Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 17 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da canlı izlenebilecek olan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelede, Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar yardımcılıkları üstlenecek.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.

Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.