Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ile Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda çeyrek final mücadelesi devam ediyor. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu. İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk mücadelesinde Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 17 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da canlı izlenebilecek olan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelede, Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar yardımcılıkları üstlenecek.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.

Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ...

Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Sadık, İsmail Köybaşı, Jailson, Elif Elmas, Dirar, Benzia, Valbuena; Slimani