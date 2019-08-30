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Ümraniyespor - İstanbulspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün?

TFF 1. Lig 3 hafta oynanacak olan Ümraniyespor - İstanbulspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Futbol Federasyonu tarafından maçın ne zaman, Hangi gün, Saat Kaçta oynanacağı açıklandı.

Ümraniyespor - İstanbulspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün?

TFF 1. Lig 2019 - 2020 Cemil USTA Sezonu  3 . Haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın hangi gün, saat kaçta, ne zaman oynanacak olduğu Türkiye Futbol federasyonu tarafından açıklandı.

Ümraniyespor - İstanbulspor maçı 31.08.2019 Cumartesi günü saat 17;00 itibari ile başlayacaktır.

Ümraniyespor Takım Kadrosu ( 2019 – 2020 Sezonu )

Alaaddin Okumuş

 Ali Han Tunçer

 Aykut Emre Yakut

 Bahadır Taşdelen

 Burak Öğür

 Chukwuma Emmanuel Akabueze

 Emircan Altıntaş

 Emre Kurt

 Enes Fidayeo

 Ghıslaın Gımbert

 Gökhan Süzen

 Honore Gomıs

 Muhammed Gönülaçar

 Muharrem Öner (Kiralık Geldiği Takım: Medipol Başakşehir Fk )

 Rıad Nourı

 Serkan Göksu

 Tarık Tekdal

 Timur Temeltaş

 Uğur Aygören

 Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes

 Yunus Emre Gedik

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