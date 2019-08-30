Ümraniyespor - İstanbulspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün?
TFF 1. Lig 3 hafta oynanacak olan Ümraniyespor - İstanbulspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Futbol Federasyonu tarafından maçın ne zaman, Hangi gün, Saat Kaçta oynanacağı açıklandı.
TFF 1. Lig 2019 - 2020 Cemil USTA Sezonu 3 . Haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın hangi gün, saat kaçta, ne zaman oynanacak olduğu Türkiye Futbol federasyonu tarafından açıklandı.
Ümraniyespor - İstanbulspor maçı 31.08.2019 Cumartesi günü saat 17;00 itibari ile başlayacaktır.
Ümraniyespor Takım Kadrosu ( 2019 – 2020 Sezonu )
Alaaddin Okumuş
Ali Han Tunçer
Aykut Emre Yakut
Bahadır Taşdelen
Burak Öğür
Chukwuma Emmanuel Akabueze
Emircan Altıntaş
Emre Kurt
Enes Fidayeo
Ghıslaın Gımbert
Gökhan Süzen
Honore Gomıs
Muhammed Gönülaçar
Muharrem Öner (Kiralık Geldiği Takım: Medipol Başakşehir Fk )
Rıad Nourı
Serkan Göksu
Tarık Tekdal
Timur Temeltaş
Uğur Aygören
Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes
Yunus Emre Gedik
HABERE YORUM KAT