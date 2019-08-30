Ümraniyespor - İstanbulspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün? TFF 1. Lig 3 hafta oynanacak olan Ümraniyespor - İstanbulspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Futbol Federasyonu tarafından maçın ne zaman, Hangi gün, Saat Kaçta oynanacağı açıklandı.

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TFF 1. Lig 2019 - 2020 Cemil USTA Sezonu 3 . Haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın hangi gün, saat kaçta, ne zaman oynanacak olduğu Türkiye Futbol federasyonu tarafından açıklandı. Ümraniyespor - İstanbulspor maçı 31.08.2019 Cumartesi günü saat 17;00 itibari ile başlayacaktır. Ümraniyespor Takım Kadrosu ( 2019 – 2020 Sezonu ) Alaaddin Okumuş Ali Han Tunçer Aykut Emre Yakut Bahadır Taşdelen Burak Öğür Chukwuma Emmanuel Akabueze Emircan Altıntaş Emre Kurt Enes Fidayeo Ghıslaın Gımbert Gökhan Süzen Honore Gomıs Muhammed Gönülaçar Muharrem Öner (Kiralık Geldiği Takım: Medipol Başakşehir Fk ) Rıad Nourı Serkan Göksu Tarık Tekdal Timur Temeltaş Uğur Aygören Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes Yunus Emre Gedik



