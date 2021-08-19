Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Maç İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak. ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. Bandırmaspor - Menemenspor maçının hakemi Çağdaş Altay olacak. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ferdi Karadoruk yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Akdağ olacak. Bereket Sigorta Ümraniyespor