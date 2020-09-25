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Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında Ümraniyespor - İstanbul maçı bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftanın oynanacağı ligde haftanın önemli maçında Ümraniyespor - İstanbulspor arasında oynanacak. Ligde iki takımında 1 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Sıralamada ise İstanbulspor 10. sırada, Ümraniyespor 12. sırada yer alıyor. 

ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele, 26 Eylül Cumartesi saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma, Ümraniye Şehir Stadında, hakem  Direnç Tonusluoğlu yönetiminde geçecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise  Baran Eraslan ve Sezgin Çınar yapacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Ümraniyespor - İstanbulspor mücadelesi, her hafta olduğu gibi yine TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. Bu yıl TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması, futbolseverleri oldukça sevindirmişti. Karşılaşma aynı zamanda saat 14.00'de beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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