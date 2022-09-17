Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 7. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ÜmraniyesporileKasımpaşa arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Ümraniyespor -Kasımpaşa maçı canlı izle | Ümraniyespor-Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 7.haftasındaki Ümraniyespor-Kasımpaşa maçı 17 Eylül 2022 Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Bilal Gölen yapıyor.

ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraniyespor-Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ