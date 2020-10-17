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Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de 5. hafta oynanacak olan Ümraniyespor - Keçiörengücü maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı izleme linki ve skor takibi haberimizde mevcut. 

ÜMRANİYESPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak olan Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Emre Kargın tarafından yönetilecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Akkor ve Emir Eray Eyisoy üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi de Cumartesi saat 13.30'da TRT ekranlarından izlenebilecek. 

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçını canlı izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Tomislav, Gökhan Süzen, Batuhan Artarslan, Serkan Göksü, Yusuf Emre, Idrissa, Honore, Zivkovic Ante

Keçiörengücü: Metin, Samet, Selimhan, Abdulkadir, Soner, Süleyman, Uğur, Dialiba, Kone, Cem Ekinci, Arb Manaj

Onur Çelik
Spor Editörü


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