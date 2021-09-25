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Ümraniyespor - Manisa FK maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

TFF 1.Lig'in 7.hatfa maçında Ümraniyespor evinde Manisa FK takımını konuk edecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler Ümraniyespor - Manisa FK maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyorlar. Maçın yayını haberimizde...

Ümraniyespor - Manisa FK maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

TFF 1.Lig'de heyecan 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde geride kalan 6 haftada aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan  Ümraniyespor, 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile 9 toplayan Manisa FK'yı ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Ümraniyespor - Manisa FK  maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki  başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. 

ÜMRANİYESPOR - MANİSA FK  MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraiyespor ile Manisa FK arasındaki maç, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Burak Kappan yönetecek. Kappan'ın yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Mehmet Ali Akkor yapacak. 

Mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - MANİSA FK  MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR - MANİSA FK İLK 11'LER

Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdıja Vrsajevıc, Alim Öztürk, Idrıssa Camara, Serkan Göksu, Olanrewaju Muhammed kehınde, Oğuz Gürbulak, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Kartal Kayra Yılmaz, Tomıslav Glumac, Ercan Coşkun.

Manisa FK:  Metin Uçar, Sertaç Çam, Ahmet Kesim, Kubilay Aktaş, Andre Alexandre Carreıra De Sousa, Kemal Rüzgar, Nıno Kouter, Loıck Landre, Mehmet Yılmaz, Serge Wıllıam Tabekou Ouambe, Bedirhan Altunbaş.

Tayfun Altuntaş
Editör
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