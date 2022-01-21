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Ümraniyespor– Menemenspor maçı canlı izle | Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Ümraniyespor– Menemenspor maçı canlı izle | Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ümraniyespor– Menemenspor maçı canlı izle | Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Menemenspor'un karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ümraniyespor– Menemenspor maçı canlı izle | Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

ÜMRANİYESPOR– MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda 13.30'da başladı. Maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Abdullah Uğur Sarı yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Özcan görev aldı. 

ÜMRANİYESPOR– MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE 

ÜMRANİYESPOR– MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR– MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR - MENEMENSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

35. BURAK ÖĞÜR
2. AVDIJA VRSAJEVIC
5. ALİM ÖZTÜRK
20. OĞUZ GÜRBULAK
10. YACINE BAMMOU
11. ONUR AYIK
7. IDRISSA CAMARA
39. ANTONIO MRSIC
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
55. ERCAN COŞKUN

YEDEKLER

13. ORKUN ÖZDEMİR
4. MUSTAFA ESER
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
15. MUSTAFA CAN KARAGÖZ
8. SERKAN GÖKSU
21. STEFANO NAPOLEONI
22. HÜSEYİN ATAKAN ÜNER
24. OĞUZCAN ÇALIŞKAN
77. MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN
97. FARUK CAN GENÇ

Teknik Sorumlu
RECEP UÇAR

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
11. AHMET SAĞAT
12. MAZLUM DEMİR
20. AHMET ASLAN
22. CEM ÇELİK
27. TONI CORREIA GOMES
28. ABDULLAH AYDIN
44. OĞUZHAN ÇAPAR
54. BATUHAN KIRDAROĞLU
77. SİNAN AKGÖL

YEDEKLER

25. MURAT HOCAOĞLU
2. İLYAS BİRCAN
7. HONORE GOMIS
9. ENOCK BARWUAH
23. BERKAN İBRAHİM ÇAKIR
24. EMRE ÖZER
37. KEREM PAYKOÇ
52. ENES SAĞLIK
70. EMİR ŞENOCAK
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

 Teknik Sorumlu
DİLAVER MUTLU

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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