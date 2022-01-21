Ümraniyespor– Menemenspor maçı canlı izle | Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Menemenspor'un karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ümraniyespor– Menemenspor maçı canlı izle | Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ÜMRANİYESPOR– MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda 13.30'da başladı. Maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Abdullah Uğur Sarı yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Özcan görev aldı.

ÜMRANİYESPOR– MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR– MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR– MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR - MENEMENSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

35. BURAK ÖĞÜR

2. AVDIJA VRSAJEVIC

5. ALİM ÖZTÜRK

20. OĞUZ GÜRBULAK

10. YACINE BAMMOU

11. ONUR AYIK

7. IDRISSA CAMARA

39. ANTONIO MRSIC

41. KARTAL KAYRA YILMAZ

44. TOMISLAV GLUMAC

55. ERCAN COŞKUN

YEDEKLER

13. ORKUN ÖZDEMİR

4. MUSTAFA ESER

28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

15. MUSTAFA CAN KARAGÖZ

8. SERKAN GÖKSU

21. STEFANO NAPOLEONI

22. HÜSEYİN ATAKAN ÜNER

24. OĞUZCAN ÇALIŞKAN

77. MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN

97. FARUK CAN GENÇ

Teknik Sorumlu

RECEP UÇAR

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN

3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL

11. AHMET SAĞAT

12. MAZLUM DEMİR

20. AHMET ASLAN

22. CEM ÇELİK

27. TONI CORREIA GOMES

28. ABDULLAH AYDIN

44. OĞUZHAN ÇAPAR

54. BATUHAN KIRDAROĞLU

77. SİNAN AKGÖL

YEDEKLER



25. MURAT HOCAOĞLU

2. İLYAS BİRCAN

7. HONORE GOMIS

9. ENOCK BARWUAH

23. BERKAN İBRAHİM ÇAKIR

24. EMRE ÖZER

37. KEREM PAYKOÇ

52. ENES SAĞLIK

70. EMİR ŞENOCAK

71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

Teknik Sorumlu

DİLAVER MUTLU