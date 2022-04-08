Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ÜMRANİYESPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Ümraniye Hekim Başı Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Baran Eraslan ve A. Alp yapıyor.

ÜMRANİYESPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

35. BURAK ÖĞÜR

8. SERKAN GÖKSU

5. ALİM ÖZTÜRK

39. ANTONIO MRSIC

10. YACINE BAMMOU

20. OĞUZ GÜRBULAK

28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

11. ONUR AYIK

41. KARTAL KAYRA YILMAZ

44. TOMISLAV GLUMAC

55. ERCAN COŞKUN

MKE ANKARAGÜCÜ İLK 11

16. AKIN ALKAN

2. ERDEM ÖZGENÇ

55. YUSUF ABDİOĞLU

90. SİNAN OSMANOĞLU

17. YASİN GÜRELER

5. ABDULLAH DURAK

19. GHAYAS ZAHID

14. İSHAK ÇAKMAK

91. MEHMET MURAT UÇAR

7. KWABENA OWUSU

92. AATIF CHAHECHOUHE