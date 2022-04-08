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Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor  ile MKE Ankaragücü arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ÜMRANİYESPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Ümraniye Hekim Başı Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Baran Eraslan ve A. Alp yapıyor.

ÜMRANİYESPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 

ÜMRANİYESPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor. 

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

35. BURAK ÖĞÜR
8. SERKAN GÖKSU
5. ALİM ÖZTÜRK
39. ANTONIO MRSIC
10. YACINE BAMMOU
20. OĞUZ GÜRBULAK
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
11. ONUR AYIK
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
55. ERCAN COŞKUN

MKE ANKARAGÜCÜ İLK 11

16. AKIN ALKAN
2. ERDEM ÖZGENÇ
55. YUSUF ABDİOĞLU
90. SİNAN OSMANOĞLU
17. YASİN GÜRELER
5. ABDULLAH DURAK
19. GHAYAS ZAHID
14. İSHAK ÇAKMAK
91. MEHMET MURAT UÇAR
7. KWABENA OWUSU
92. AATIF CHAHECHOUHE

Bölge Gündem Editör Ekibi
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