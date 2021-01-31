Ümraniyespor - Samsunspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Ümraniyespor ile Samsunspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ümraniyespor, ligde 18 maçta topladığı 20 puan ile 12. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 18 maçta 36 puan toplayabildi ve ligin 3. sırasında bulundu. Peki, Ümraniyespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor - Samsunspor mücadelesi, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda 31 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Sezgin Çınar üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Ümraniyespor - Samsunspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Spor'dan saat 13.30'da izlenebilir.