Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu: Küsmedik ki..RTÜK o yayınlar için uyardı: Yakından izliyoruzÜmraniyespor - Samsunspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINMenemenspor - Giresunspor maçı CANLI | TRT AVAZ CANLI YAYINZiynet Sali’nin paylaştığı video sosyal medyada viral olduİSKİ duyurdu: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktıAslı Enver, Murat Boz ikilisi sosyal medyanın dilinde!ŞOK 31 Ocak 2021 kataloğu | Haftanın fırsat ürünlerini kaçırmayın!Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?YÖK'ün suç duyurusuna rağmen parayla tez yazma ticareti sürüyor!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ümraniyespor - Samsunspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

Ümraniyespor - Samsunspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Ümraniyespor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Peki, Ümraniyespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Ümraniyespor - Samsunspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Ümraniyespor ile Samsunspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ümraniyespor, ligde 18 maçta topladığı 20 puan ile 12. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 18 maçta 36 puan toplayabildi ve ligin 3. sırasında bulundu. Peki, Ümraniyespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor - Samsunspor mücadelesi, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda 31 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Sezgin Çınar üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Ümraniyespor - Samsunspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Spor'dan saat 13.30'da izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT