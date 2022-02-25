Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Samsunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ümraniyespor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor – Samsunspor maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor – Samsunspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR – SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ümraniyespor – Samsunspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.