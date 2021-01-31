Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSamsunspor'dan kural hatası açıklaması: Maç tekrarı için TFF'ye başvurulacakİzmir’de müzisyen Erdem Topuz geçim sıkıntısı sebebiyle intihar ettiBursaspor - Altınordu maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINGestaş duyurdu: Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılacak feribot seferleri iptalVedat Muriç Türkiye'deki günlerini mumla arıyorHDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı!Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci için yeni teklifi belli oldu! Bonservis bedeli arttırıldı...Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğimİstanbullular koronavirüsü umursamadan yasağa rağmen sahile akın etti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ümraniyespor - Samsunspor maçında sahalarda görülmemiş anlar!

Ümraniyespor - Samsunspor maçında sahalarda görülmemiş anlar!

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor ve Samsunspor karşılaşması oynandı. Maçın son saniyeleri güne damga vurdu.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, evinde Samsunspor'u ağırladı. 90 dakikası 2-2 sonuçlanan mücadelede sahalarda görülmemiş olaylar yaşandı. Ev sahibi Ümraniyespor, kural hatası ile öne geçmesinin ardından ender görülen bir fair-play davranışı sergiledi. 

Karşılaşmanın son saniyelerinde yapılan hakem atışının ardından Samsunsporlu futbolcu Djedje, topa değmeden bekledi. Ümraniyesporlu Okan Derici de meşin yuvarlağı alıp ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı ve takımını öne geçirdi. Golün ardından Samsunsporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulunurken, santra ile oyun yeniden başladı. Oyunun başlamasıyla da Ümraniyesporlu futbolcular, topa hamle yapmadı ve Samsun temsilcisinde Nadir Çiftçi topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.

Ümraniyespor - Samsunspor maçında sahalarda görülmemiş anlar!

Nadir'in kaydettiği golün ardından müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Ümraniyespor'un attığı golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT