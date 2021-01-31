Ümraniyespor - Samsunspor maçında sahalarda görülmemiş anlar!

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, evinde Samsunspor'u ağırladı. 90 dakikası 2-2 sonuçlanan mücadelede sahalarda görülmemiş olaylar yaşandı. Ev sahibi Ümraniyespor, kural hatası ile öne geçmesinin ardından ender görülen bir fair-play davranışı sergiledi.

Karşılaşmanın son saniyelerinde yapılan hakem atışının ardından Samsunsporlu futbolcu Djedje, topa değmeden bekledi. Ümraniyesporlu Okan Derici de meşin yuvarlağı alıp ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı ve takımını öne geçirdi. Golün ardından Samsunsporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulunurken, santra ile oyun yeniden başladı. Oyunun başlamasıyla da Ümraniyesporlu futbolcular, topa hamle yapmadı ve Samsun temsilcisinde Nadir Çiftçi topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.

Nadir'in kaydettiği golün ardından müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Ümraniyespor'un attığı golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.