TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internette Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı 31 Ekim 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği, İstanbul'da Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor'u izlemek için Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Seyfettin Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yalçın Taşkınfurat görev alacak.