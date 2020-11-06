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Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı CANLI İZLE | TRT AVAZ İZLE

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde Cumartesi maçları arasında Ümraniyespor ile Tuzlaspor maçı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı CANLI İZLE | TRT AVAZ İZLE

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Milyonlarca futbolseverin takipçisi olduğu 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın maçları arasında bulunan Ümraniyespor - Tuzlaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Ümraniyespor evinde 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Tuzlaspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor, deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor. Ümraniyespor, ligde 8 maçta 8 puan topladı ve 13'üncü sırada yer aldı. Tuzlaspor ise tarihinde ilk kez yer aldığı TFF 1. Lig'de 17 puanla 2'inci sırada bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçında Ümraniyespor - Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Onur Özütoprak yönetecek. Onur Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Kağan Çalışır ve Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. 

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu sezon tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen yayınlama hakkını alan TRT, futbolseverleri mutlu etmişti. 9. haftada oynanacak olan Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı da 7 Kasım Cumartesi saat 13.30'da TRT Avaz'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Ümraniyespor XI: Ahmet Eyüp, Alaaddin, Mango Fernandes, Glumac, Ercan, Batuhan, Serkan, Gökhan, Zivkovic, Mayi,Honore Gomis

Tuzlaspor XI: Haydar, İsmail, Yohou, Aykut, Gökcan, Aosman, Aldin Cajic, Pucko, Erdem Özgenç, Do Rosario, Ferhat Öztorun

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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