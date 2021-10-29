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Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecan 11. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevapları haberimizde bulabilirsiniz...

Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Seyfettin Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yalçın Taşkınfurat görev alacak.

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