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Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kulüpte 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyet, oyuncular ve çalışanların dahil olduğu 14 kişide testler pozitif çıktı. 

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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